Piqué: "Non pagai Rubiales per la Supercoppa in Arabia Saudita"

Poi formalizzato in un contratto firmato con i sauditi nel settembre 2019, lo stesso giorno in cui l'azienda statale dell'Arabia Saudita firmò con la Rfef il contratto per il trasferimento della Supercoppa. Al termine dell'interrogatorio, secondo le fonti, l'ex difensore del Barcellona ha denunciato, visibilmente emozionato, il danno alla reputazione sofferto, per il fatto di essere implicato da oltre un anno nell'inchiesta. L'indagine vede imputato per presunte irregolarità anche Luis Rubiales, che nel corso del suo interrogatorio in tribunale aveva a sua volta negato di aver pagato presunte 'tangenti' a Piqué per l'intermediazione con i sauditi.