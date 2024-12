Piqué allo Stadium, lancia la finale della Kings League

Durante l'intervallo della partita tra Juventus e Fiorentina, Gerard Piqué è sceso sul campo dell'Allianz Stadium per lanciare la finale della King World Cup Nations, il torneo internazionale di calcio a 7 lanciato dallo stesso ex calciatore catalano, che verrà giocata a Torino il 12 gennaio. "È bellissimo essere qui con voi. Grazie alla Juventus e vi aspetto per la finale della Kings World Cup Nations" le parole dell'ex calciatore, accolto freddamente e da qualche fischio da parte dei tifosi bianconeri visto il lungo passato al Barcellona. "L'obiettivo è il sold-out, metà dei biglietti sono già stati venduti" ha dichiarato Piqué ai microfoni di Sky. E sull'attualità di Juve e Fiorentina: "Sono convinto che Thiago farà bene ma ci vuole tempo e ora deve risalire un po' la classifica, ho incrociato Bove e gli ho chiesto come sta", ha concluso l'ex calciatore.