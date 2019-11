Pier Silvio Berlusconi vota Ibrahimovic: "Come si fa a dire di no? Sarei contento per il suo ritorno al Milan"

L'idea di rivedere Ibrahimovic al Milan stuzzica, e parecchio, Pier Silvio Berlusconi: "Come tutti i milanisti oggi soffro, soffro tanto - dice l'ad e vicepresidente di Mediaset alla Gazzetta dello Sport -. E' un momento complicato, qualcosa deve succedere. Hanno investito, ci sono stati investimenti importanti, anche maggiori rispetto al passato. Il ritorno di Zlatan? Sarei contento, perché lo stimo, anche per i modi. Come si fa a dire no a Ibra?".