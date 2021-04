Perez confermato presidente del Real Madrid: parte la caccia a Mbappé e Haaland

LA RIELEZIONE

Il numero uno dei Blancos rieletto fino al 2025: un quadriennio per scrivere nuovi record

Non c'erano dubbi, ora però è ufficiale: l'eterno Florentino Perez sarà il presidente del Real Madrid anche per il prossimo quadriennio. Nessuna sorpresa di fronte alla sua rielezione fino al 2025, anche perché non c'erano candidati rivali che potessero ostacolarne il cammino: eletto per la prima volta alla guida del club nel 2000, quando riuscì a scalzare Lorenzo Sanz, Perez è stato riconfermato poi nel 2004, nel 2009, nel 2013, nel 2017 ed quindi nel 2021. Da numero uno dei Blancos ha vinto 26 trofei, tra cui anche cinque Champions, ad ha portato a Madrid un numero impressionante di fuoriclasse come Figo, Zidane, Ronaldo il Fenomeno, Beckham, Kakà, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale etc. etc. Campioni del passato e del presente a cui ora potrebbero aggiungersi per il futuro i nuovi top player del calcio mondiale: Kylian Mbappé e Erling Haaland sono infatti nel mirino di Perez, sono loro i attaccanti cui legare il suo nuovo mandato, quello in cui andrà a caccia dei sei titoli che ancora lo separano dal record di Santiago Bernabeu.

Il Real di Florentino Perez si sta ora giocando la Liga e la Champions (in campionato è lotta a tre con Atletico e Barcellona, in Europa c'è da superare il Liverpool per approdare nella Top4 continentale) e nonostante crisi economica provocata dalla pandemia continua a programmare il futuro puntando a quanto di meglio offre c'è sul mercato. In quest'ottica Mbappè è il primissimo obiettivo per il nuovo quadriennio presidenziale, più di Haaland, perché più consono all'idea di calcio-spettacolo di Florentino: sull'attaccante del Psg si concentrà dunque il lavoro già a partire dalla prossima estate, giusto per farne la stella del prossimo avveniristico stadio Bernabeu che varrà pronto nel 2022.