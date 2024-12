Pellegrini: "Su di me dette stupidaggini, penso al bene della Roma"

"Il bello di questa squadra, al di là di tutte le stupidaggini che dicono su di me, è che siamo una squadra di ragazzi che cercano di fare il meglio per la Roma. E a me interessa ancora di più. Mi allenerò come sempre e darò più del 100% per cercare di far vincere la Roma". Così Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Europa League tra Roma e Braga, vinta 3-0 dai giallorossi, commentando il suo ritorno tra i titolari e al gol dopo un lungo digiuno nel quale non sono mancate le critiche. "Il nostro lavoro è anche questo. Non sono uno che si lascia conoscere bene, sono molto riservato. La gente deve sapere che io sono me stesso sia davanti le telecamere sia fuori. Rimarrò così perché mi piace", ha aggiunto il capitano della Roma. "Futuro? Io penso sempre al bene della Roma. Se il bene della Roma sarà che io debba rimanere qui allora resterò", ha spiegato.