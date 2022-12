Pelé, il Santos non ritirerà la maglia numero 10

DAL BRASILE

Il Consiglio deliberativo del club avrebbe rispettato una decisione dello stesso "O Rei"

Il Santos non ritirerà la maglia numero 10 di Pelé. Lo riporta Globo Esporte, secondo cui la decisione è legata a una vecchia decisione dello stesso "O Rei", anche se era stata la stessa famiglia di Pelé a proporre il ritiro della maglia. Tale proposta sarebbe stata portata al Consiglio deliberativo del Santos, ma una vecchia dichiarazione del fenomeno brasiliano appena scomparso ha chiuso la discussione.

Vedi anche Calcio Pelé, il Santos sospende l'uso della maglia numero 10 In un'intervista con lo youtuber Bolivia Zica, nel 2017, all'ex giocatore era stato chiesto se gli sarebbe piaciuto vedere ritirata la maglia numero 10 del Santos, ma lui aveva risposto di no. Così, il presidente Andres Rueda ha scelto di assecondare la volontà di Pelé, scrive Globo Esporte, mantenendo il numero disponibile per i giocatori della rosa del Santos.