Pavard scrive ai tifosi del Bayern: "Con la mia esultanza non volevo mancarvi di rispetto"

In gol nella gara tra Inter-Bayern, Banjamin Pavard è intervenuto poco fa sui social per fare chiarezza in merito alla sua esultanza in quel di San Siro contro la sua ex squadra. "Il Bayern mi ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi, è stata casa mia per tanti anni - le parole del difensore -. Non dimenticherò mai l'onore che ho provato a essere l'ultimo giocatore a indossare la maglia numero 5 e a portare avanti l'eredità di una leggenda. La mia esultanza è stata semplicemente la gioia di un bambino che gioca nei quarti di finale della Champions League. Non si è mai trattato di mancarvi di rispetto. Con tanto amore".