Paura al funerale della moglie di Luciano Moggi: aggredito il parroco in piazza, tre i feriti

Tre feriti e un uomo fermato dai carabinieri. È il bilancio di quanto accaduto nella giornata di mercoledì a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Un uomo straniero, racconta La Nazione, è andato in escandescenze aggredendo don Paolo Casagrande, parroco che avrebbe dovuto celebrare dopo il funerale. Pochi secondi dopo l'uomo ha colpito anche il comandante della locale stazione dei carabinieri e un altro cittadino, intervenuti per fermarlo.