IN PROVINCIA DI SIENA

Paura al funerale della moglie di Luciano Moggi: aggredito il parroco in piazza, tre i feriti

Necessario l'intervento dei carabinieri, immediati i soccorsi

27 Mag 2026 - 23:16
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Tre feriti e un uomo fermato dai carabinieri. È il bilancio di quanto accaduto nella giornata di mercoledì a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Un uomo straniero, racconta La Nazione, è andato in escandescenze aggredendo don Paolo Casagrande, parroco che avrebbe dovuto celebrare dopo il funerale. Pochi secondi dopo l'uomo ha colpito anche il comandante della locale stazione dei carabinieri e un altro cittadino, intervenuti per fermarlo. 

L’autore della triplice aggressione, che inizialmente era riuscito a fuggire a causa della grande folla, è stato successivamente rintracciato e portato in caserma. I feriti, immediatamente soccorsi dai sanitari, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Visto l'accaduto il funerale è stato celebrato da don Virgil Farcas Gherghina, parroco di Arcidosso. 

Ha detto la sua su quanto accaduto anche Alessio Serragli, sindaco di Monticiano: "In una comunità piccola come la nostra sono episodi che colpiscono - le parole del primo cittadino -. Da parte dell’amministrazione la massima vicinanza alle persone aggredite. Ci chiediamo anche cosa sarebbe potuto succedere se fosse passata una madre con un bambino”.

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