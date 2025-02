Paura al Bentegodi: Kean via in barella dopo una ferita al sopracciglio

Attimi di paura al Bentegodi a metà ripresa della sfida tra il Verona e la Fiorentina. L'attaccante viola Moise Kean ha rimediato una profonda ferita al sopracciglio in uno scontro di gioco con Dawidowicz e Coppola. Il taglio sanguinava e il giocatore è stato medicato e ha poi protetto la ferita con un turbante prima di rientrare in campo. Ma accusava un problema all'occhio e giramenti di testa: si è accasciato a terra ed è stato portato via in barella. Poi gli accertamenti in ospedale hanno evidenziato un trauma cranico. Al momento dell'uscita dal campo Kean era comunque cosciente e muoveva il braccio. Applausi da tutto il pubblico.