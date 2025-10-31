Pasolini, quadrangolare calcio a 50 anni morte, Davoli: "Correva come un aereo"

Protagonista a distanza sarà Fabio Capello, che di Pasolini fu amico e compagno di gioco: "Ricordare Pasolini attorno a un campo di calcio mi sembra la cosa più giusta - dice Capello -. Mi dispiace non poter partecipare ma anche per me questo è un weekend di ricordi e commemorazioni." Capello e Pasolini si conobbero a Grado nei primi anni Settanta, tra allenamenti e partite amichevoli: "Pasolini per me è stato un amico e ricordarlo è sempre un piacere vero, mi fa tornare indietro nel tempo, alla mia gioventù da calciatore e a quegli incontri fatti di pallone, risate e cordialità. Io lo conoscevo di fama per ciò che scriveva sul Corriere della Sera, e avevo visto i suoi film. Poi, un'estate nei primi anni 70 ci incontrammo a Grado, al mare dove andavo a curarmi le ginocchia facendo i fanghi. Di persona mi fece un grande effetto per la sua straordinaria cultura di cui non però non avvertivi mai il peso: era mite, quasi timido, ma sempre molto piacevole e con un interesse viscerale per il calcio, vissuto con trasporto e attenzione. Ho sempre avuto la sensazione che Pier Paolo guardasse al calcio come alla vita: con passione, curiosità e profondità. Era un'ala sinistra di livello, grande corsa in velocità e dribbling guizzante. Era tifoso del Bologna e gli piaceva fare il doppio passo alla Biavati. Fu lui che ad un certo punto mi chiamò a giocare in quella nazionale degli attori che aveva fondato e di cui aveva il pallino. C'erano Ninetto Davoli, Franco Citti, Franco Interlenghi, Raf Vallone che era stato portiere del Torino. Una volta con noi giocò persino Gigi Riva, un altro che veniva a farsi le sabbiature a Grado. Facevamo le partite e poi si andava a mangiare e a bere Collio bianco. Erano bei tempi, e non lo dico tanto per dire. Il calcio faceva da collante ma si parlava di tante cose con apertura e tranquillità, c'era un bel confronto e Pasolini era l'anima di quegli incontri: Pier Paolo aveva una personalità strepitosa, sapeva trascinare gli altri, dentro e fuori dal campo".