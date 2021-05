Partita del Cuore: la Nazionale Cantanti batte 7-5 in rimonta i Campioni per la Ricerca

PARTITA DEL CUORE

Nei primi 15' in campo la Juventus Women vincitrice del campionato a punteggio pieno

All'Allianz Stadium di Torino è andata in scena "La partita del cuore - 30a edizione" a sostegno dell’Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli. La Nazionale Cantanti guidata da Fabio Capello ha battuto 7-5 in rimonta i Campioni per la Ricerca allenati da Sinisa Mihajlovic e che nei primi 15' sono stati rappresentati dalla Juventus Women. Miglior giocatore Frank Ribery, migliore calciatrice Cristiana Girelli. Partita del Cuore: gol e risate a favore della Ricerca sul Cancro ipp

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, sono scesi in campo tra gli altri John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz e il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, ha schierato tra gli altri, Moreno, Santini, Busta e Bugo, con i rinforzi di Maicon (ex Inter), Dida (ex Milan), Ribery (Fiorentina) e Sorrentino (ex Chievo).

LA BENEFICENZA

Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali al numero solidale 45527. Chiamando lo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro