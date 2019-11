Parrucchiere di Ronaldo ucciso a coltellate in un hotel di Zurigo

È mistero sull'omicidio di Ricardo Marques Ferreira, parrucchiere di molte star, tra cui Cristiano Ronaldo. L'uomo, portoghese di Madeira come l'attaccante della Juve, è stato trovato morto in una camera d'albergo a Zurigo in una pozza di sangue, colpito da diverse coltellate. A dare l'allarme è stata la donna delle pulizie, entrata nella camera intorno alle 14 di venerdì, che ha definito "macabra" la scena che si è ritrovata davanti agli occhi.

"C'era sangue dappertutto e puzza di alcol", ha aggiunto la cameriera. Gli ospiti dell'albergo avrebbero chiamato la reception anche alcune ore prima per lamentarsi del rumore provenienti dalla camera che Ferreira occupava da una settimana. Sulla scena del crimine la polizia non ha ritrovato il coltello. Secondo quanto riportato da alcuni media sarebbe stato arrestato un sospetto: si tratta di un brasiliano di 39 anni. L'hair stylist viveva in Svizzera da due anni.