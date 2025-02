Parma, tegola Benedyczak: rischio stagione finita per la punta

Dopo Djuric, Benedyczak. Il neo allenatore del Parma, Christian Chivu, dovrà fare a meno anche della punta polacca: il club ha infatti comunicato che Benedyczak due giorni fa si è sottoposto ad un intervento di pulizia della caviglia sinistra a Londra. L'infortunio è serio e i tempi di recupero sono estremamente variabili: Benedyczak starà fuori almeno un mese, ma la sua assenza potrebbe protrarsi fino al termine della stagione in base a come risponderà alle cure. Di seguito il comunicato del club: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Adrian Benedyczak è stato operato per una pulizia della caviglia sinistra a Londra. L'intervento è stato eseguito lunedì 17 febbraio dal professor James Calder ed è perfettamente riuscito. L'attaccante polacco ha già cominciato il percorso riabilitativo".