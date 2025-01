Parma, Pecchia: "Esaltare le caratteristiche di chi ho a disposizione"

"La gara contro il Venezia qualcuno può vederla anche come uno spareggio salvezza. Il fatto fondamentale è che noi la vogliamo giocare. Ognuna delle due squadre ha le proprie questioni, la propria quotidianità. Noi dobbiamo pensare a noi, così come abbiamo fatto nelle ultime gare, con la voglia di giocare una gara di calcio". Così Fabio Pecchia, tecnico del Parma, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Venezia. "Il Venezia ha fatto molto bene a Torino e a Napoli, ha giocato una gara tirata con l'Inter... Questo è la dimostrazione del livello del campionato e di quello che si deve fare e quello che stiamo facendo anche noi. Non credo che la gara contro il Venezia sarà diversa da quella giocata due mesi fa a casa loro. Sono un gruppo che vuole giocare e non verranno al Tardini per fare le barricate. Sarà una gara molto simile a quella dell'andata", ha aggiunto. "Gli obiettivi vengono raggiunti a fine stagione, noi lo scorso anno abbiamo fatto un campionato straordinario, ma l'obiettivo è stato raggiunto alla fine, nelle ultime giornate. L'obiettivo di adesso è stare dentro le gare, mantenere equilibrio senza farsi prendere da entusiasmi o depressioni, e affrontare tutte le partite per vincere. E questa è la cosa bella del nostro mestiere: la giusta attenzione che bisogna metterci. Io devo esaltare le caratteristiche di chi ho a disposizione e tener conto del momento che viviamo e la condizione generale del gruppo. Ma ci sono momenti in cui si devono gestire le cose e questo a me piace. Tutto sono abituati a vedere un Parma leggero e brillante", ha proseguito.