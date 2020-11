Parma, Liverani: "Vincere per iniziare un nuovo campionato"

"Sara' sicuramente una gara difficile per tutte e due, vogliamo entrambe una vittoria per iniziare un nuovo campionato. Abbiamo bisogno tutti quanti di punti ma soprattutto di una prestazione positiva che possa sbloccarci sotto tanti punti di vista. Credo che la squadra stia crescendo, sta lavorando per questo e sono molto fiducioso in vista della partita di domani". Cosi' l'allenatore del Parma Fabio Liverani presenta la partita di domani contro il Genoa, valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021 in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Ferraris. Si e' parlato in settimana della situazione del Genoa, ma il Parma come sempre pensa a se' stesso. "Questo per eccellenza, specialmente in un momento del genere. Ho sempre pensato che le energie positive sono da spendere per la mia squadra e per il mio ambiente. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, ogni ambiente ha i suoi problemi ed e' giusto che ognuno guardi a casa propria", ha aggiunto.