Parma, Gilardino debutta contro l'Inter: "Una delle squadre più forti: approccio mentale determinante"

Su queste settimane: "Sono stati giorni intensi! Ho dormito poco... ci sono state tante cose da fare, ma con grande entusiasmo, è bello. Quando si rientra, erano tanti mesi che ero fuori, ci si aggiorna e si studia, ma l'odore dell'erba e i contatti con i giocatori è una cosa che ti manca e che ce l'hai proprio dentro. Sono felice di questa possibilità e ringrazio ancora il Parma. Ringrazio gli ex allenatori e compagni che hanno parlato bene di me, significa che, oltre al livello calcistico, le nostre esperienze ci hanno lasciato qualcosa a livello umano. Sono tutte cose che mi gratificano, ma ora si scende in campo e la testa sarà su quello".