Parma, dopo Udine l'obiettivo è ripartire

Dopo il debutto vincente contro il Bologna al Tardini e la sconfitta di Udine, Cristian Chivu prepara la terza partita alla guida di un Parma immerso nella difficile corsa per non retrocedere. Al Tardini, dove i ducali hanno raccolto 15 punti sui 23 totali, arriva il Torino e il tecnico crociato non può contare su Bernabè e Djuric, infortunati. Non mancano i dubbi legati alle condizioni di altri acciaccati: Mihaila, Hernani e Delprato, assenti sabato scorso, stanno meglio ma non sono ancora al 100%. Il capitano lamenta un problema alla caviglia ma potrebbe stringere i denti; più incerta la presenza degli altri due. A Udine il Parma ha giocato con il 3-5-2 senza convincere, possibile quindi un ritorno al 4-3-3, modulo vincente contro il Bologna. In questo scacchiere emergono Pellegrino e Almqvist che insidiano Bonny e Man nel tridente, verso una conferma, invece, Cancellieri. Estevez guiderà la mediana con Keita e Sohm ai lati, al centro della difesa sono favoriti Balogh e Valenti, Vogliacco e Leoni sono le alternative. Oggi e domani per i crociati sedute di allenamento mattutine al Murri training center di Collecchio, sabato la rifinitura.