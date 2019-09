Roberto D'Aversa ha parlato dello spinoso caso riguardante Yann Karamoh, convocato per la partita contro la Lazio, nonostante il comunicato del club della settimana: "Per come sono fatto io, in passato non lo avrei fatto nemmeno allenare. Un allenatore deve fare tesoro delle proprie esperienze. Yann è giovane, fa parte dell'età e credo nella buona fede dove ha problemi fuori campo. Il mio dispiacere è che si è chiuso in sè stesso perché un allenatore vede i calciatori come figli e io sono disposto ad aiutarlo in tutto e per tutto. Karamoh è molto fortunato che ha un grande gruppo alle spalle, è un giocatore tatticamente che preferisce la libertà e detto questo dipenderà molto da lui perché ha qualità importanti. Un allenatore che fa scelte contro sè stesso non esiste, le fa per il bene della squadra".