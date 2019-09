"Sotto l'aspetto della prestazione i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Ma da un lato c'era una squadra che ha fatto di tutto per portare a casa la partita, dall'altra c'è stata meno determinazione". Lo ha detto il tecnico del Parma Roberto D'Aversa nel commentare la sconfitta subita in casa contro il Cagliari. "Sotto l'aspetto della determinazione i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, analizzando il primo tempo vedendo le occasioni create inconsciamente abbiamo pensato di avere la meglio - ha aggiunto ai microfoni di Radio 1 Rai - Poi ci siamo ritrovati sotto senza aver subito neanche un tiro in porta. Siamo stati bravi a rientrare, poi abbiamo concesso il regalo del terzo gol. La doppietta di Ceppitelli? Analizzeremo gli errori, se si concedono due gol su palla inattiva è chiaro che il problema principale è l'attenzione e determinazione nel non perdere i duelli personali".