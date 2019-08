"Sarà una partita bellissima da giocare, una grande opportunità che proveremo a sfruttare". Così il tecnico del Parma Roberto D'Aversa in vista della partita contro la Juventus in campionato. "Sappiamo le difficoltà che troveremo, affrontiamo la squadra più forte ma il bello del calcio è che possono sempre esserci delle sorprese", ha aggiunto. "Sicuramente avranno bisogno di tempo per capire cosa chiede il nuovo allenatore, ma guardando la formazione è una squadra che può sempre farti male anche senza schemi - ha replicato D'Aversa -Noi vogliamo metterli in difficoltà e provare a fare risultato", Sugli obiettivi stagionali: "L' obiettivo iniziale resta la salvezza, il secondo anno è sempre più difficile, poi vogliamo migliorarci e non commettere gli errori dello scorso anno".



amr