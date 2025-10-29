Logo SportMediaset

Calcio

Parma, Cuesta: "Nel ko con Roma tanti aspetti positivi"

29 Ott 2025 - 21:17

"Ci sono tanti aspetti positivi su cui riflettere questa sera. Ora concentriamoci sulle prossime partite". Lo ha detto il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, a Sky Sport dopo il ko all'Olimpico contro la Roma. "Il risultato non è quello che volevamo, poi ci sono stati tanti eventi che se fossimo stati più precisi ci avrebbero portato a un altro risultato", ha aggiunto. Infine parlando dell'età media molto bassa della squadra ha concluso: "La personalità non ha nulla a che fare con la carta d'identità. Noi con questo atteggiamento, con queste prestazioni di livello cresceremo. Speriamo di riuscire a dare continuità a queste prestazioni".

