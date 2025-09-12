Parma, Cuesta: "Adesso possiamo dire chi siamo"

Alla vigilia del match contro il Cagliari, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha analizzato così il processo di costruzione della sua squadra: "Il percorso è cominciato settimane fa, ma adesso abbiamo iniziato tutti insieme. Ci possiamo aspettare un Parma simile a quello trovato fino ad adesso. Vogliamo rafforzare i nostri punti di forza e proveremo aspetti che possiamo migliorare. Abbiamo avuto del tempo e abbiamo avuto delle assenze. È stato un periodo importante per affinare e iniziare. Adesso abbiamo una certezza di chi saremo fino alla fine. Possiamo cominciare il percorso con stabilità. Stiamo trovando aspetti importanti su quello che sarà il nostro modo di giocare".