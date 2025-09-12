Parma, Cuesta: "Adesso possiamo dire chi siamo"

© italyphotopress
Alla vigilia del match contro il Cagliari, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha analizzato così il processo di costruzione della sua squadra: "Il percorso è cominciato settimane fa, ma adesso abbiamo iniziato tutti insieme. Ci possiamo aspettare un Parma simile a quello trovato fino ad adesso. Vogliamo rafforzare i nostri punti di forza e proveremo aspetti che possiamo migliorare. Abbiamo avuto del tempo e abbiamo avuto delle assenze. È stato un periodo importante per affinare e iniziare. Adesso abbiamo una certezza di chi saremo fino alla fine. Possiamo cominciare il percorso con stabilità. Stiamo trovando aspetti importanti su quello che sarà il nostro modo di giocare".
Commenti (0)