Parma, Chivu: "Primo tempo colpa mia, l'Inter pensava di averla già chiusa"

"Ho sbagliato interpreti nel primo tempo Ho chiesto scusa ad Almqvist per avergli fatto fare quei compiti, ma mi prendo la responsabilità per i miei errori". Così il tecnico del Parma Christian Chivu a Dazn dopo il 2-2 in rimonta contro l'Inter. "Nel secondo tempo è cambiato tutto, anche l'atteggiamento di un'Inter meno aggressiva. Probabilmente pensavano di averla già chiusa". E ancora: "Sono stato 13 anni all'Inter, la stima, l'affetto e la riconoscenza rimane per sempre. Ho un buon rapporto con tutti ma in questo momento penso solo al Parma, al mio Parma e penso alla salvezza".