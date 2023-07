Parma, Buffon riflette sul futuro: possibile addio al calcio

PARMA

Il 45enne ha un contratto fino al 30 giugno 2024, ma starebbe seriamente valutando di appendere i guantoni al chiodo

© Getty Images Una leggenda del calcio potrebbe presto mettere la parola fine alla propria carriera: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Gianluigi Buffon sta riflettendo sul suo futuro e starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi del ritiro. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006, vorrebbe stare più vicino alla famiglia e potrebbe dunque appendere i guantoni al chiodo con un anno di anticipo sulla scadenza del suo contratto col Parma, che termina il 30 giugno 2024.

Nonostante diversi acciacchi, nell'ultima stagione Buffon ha collezionato 19 presenze con il club emiliano tra Serie B e Coppa Italia (l'ottavo di finale di San Siro contro l'Inter), con 5 clean sheet. Il suo obiettivo, quando aveva lasciato la Juve nel 2021 per tornare nella squadra che lo aveva lanciato tra i professionisti ormai quasi 30 anni fa, era quello di riportare il Parma in Serie A, ma il sogno si è infranto nella semifinale dei Playoff contro il Cagliari. Ora, sulla carta, vi è un ultimo anno per tentare l'impresa, ma i numerosi infortuni patiti lo stanno facendo riflettere sull'opportunità di proseguire o meno.

La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni: quel che è certo è che Gigi non ha intenzione di accettare le lusinghe dell'Arabia Saudita, di cui si era vociferato nei giorni scorsi, né di tentare un'avventura in MLS. In caso di addio al campo il presidente gialloblu Kyle Krause potrebbe aver pronto per lui un ruolo di primo piano in società.