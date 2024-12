Parma, a Roma senza Estevez

"Dobbiamo voltare pagina. Cercheremo di mettere in difficoltà la Roma". Così Enrico Delprato a margine dell'evento natalizio organizzato dal Centro di coordinamento Parma clubs. Il capitano crociato è stato premiato dai tifosi con il Gialloblu d'Oro 2024, storico riconoscimento assegnato a fine anno al protagonista degli ultimi dodici mesi. Mister Fabio Pecchia ha ricevuto, invece, una targa per le sue 100 panchine alla guida del club ducale. All'orizzonte si avvicina la trasferta dell'Olimpico contro i giallorossi dell'ex Ranieri e il tecnico gialloblù deve trovare nuove soluzioni dopo l'inattesa sconfitta interna col Verona. La gara di domenica scorsa ha lasciato in eredità l'ennesimo infortunio, si è fermato Estevez per un problema al flessore della coscia destra: per l'argentino il 2024 è già finito. Stesso discorso per i lungodegenti Circati, Bernabè, Charpentier, Kowalski e Valenti. Pecchia ha gli uomini contati a centrocampo e in difesa, in attacco ci sono più soluzioni anche se non è un periodo brillante per Bonny e compagni. In mediana atteso il rientro da titolare per Keita, al suo fianco sono pronti Hernani e Sohm. Dietro c'è l'enigma Coulibaly, fuori per scelta da tecnica nelle ultime tre gare, Delprato è il jolly, a disposizione sia sulla fascia che in mezzo. Al Mutti Training Center di Collecchio, il Parma ha sostenuto oggi una seduta mattutina d'allenamento: dopo l'attivazione tecnica con esercitazione offensiva e conclusioni, i crociati hanno disputato una partita a campo ridotto e una a campo intero, oltre al lavoro atletico. Il programma prevede una seduta al mattino nella giornata di domani, sabato la rifinitura e la partenza per Roma.