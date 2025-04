Papa Francesco: anche presidente della Fifa Infantino a Roma per i funerali

Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino è presenta a San Pietro per i funerali di papa Francesco. Nel giorno della mota del pontefice il numero 1 del calcio mondiale si era detto "profondamente addolorato per la scomparsa di Papa Francesco. Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con lui in un paio di occasioni, nelle quali ha sempre condiviso il suo entusiasmo per il calcio e sottolineato l'importante ruolo che il nostro sport svolge nella società, in particolare per quanto riguarda l'educazione e la tutela dei bambini in tutto il mondo". "'Il calcio è lo sport più bello del mondo…' queste erano le sue parole", aveva ricordato Infantino sul suo profilo Instagram.