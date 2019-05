PAOLO ROSSI NEL CDA DEL VICENZA

01/05/2019

si è svolta domenica 28 aprile presso gli uffici di via Schio dello stadio Menti la prima Assemblea della nuova compagine societaria del L.R. Vicenza Virtus. Durante l’Assemblea Soci, presieduta da Renzo Rosso, è stato approvato il bilancio 2018 e sono stati nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nelle figure di Stefano Rosso, Ronny Bellotto, Lino Dainese, Rino Mastrotto, Paolo Rossi, Mauro Saponelli, Giuseppe Sabbadin, Denis Vigo e Renzo Rosso. Stefano Rosso è stato confermato nel ruolo di Presidente, mentre Denis Vigo sarà nominato Consigliere Delegato con potere di firma in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione fissato per il 20 maggio 2019. Roberto Masiero, fino ad oggi Vice Presidente del L.R. Vicenza Virtus, assumerà invece il ruolo di Amministratore Unico di Next Gen., società dilettantistica giovanile che cura l’attività di base del club biancorosso. In occasione dell’Assemblea, il Direttore Generale Paolo Bedin ha poi aggiornato i presenti sugli aspetti gestionali, organizzativi ed economico-finanziari della società. Si è infine provveduto all’analisi e definizione delle linee guida strategiche della prossima stagione sportiva, dando mandato al Direttore di procedere secondo le scelte condivise.