Paolo Rossi, il feretro verso la sua Vicenza

L'ADDIO AL CAMPIONE

TEMPO REALE

Il feretro di Paolo Rossi ha lasciato la camera mortuaria dell'ospedale Le Scotte di Siena stamani. A bordo di un carro funebre la bara, coperta da una corona di rose bianche della moglie Federica, arriverà a Vicenza dove, dalle 15, sarà aperta la camera ardente allo stadio 'Menti'. Paolo Rossi, giovanissimo, rivelò le sue doti di giocatore al grande pubblico del calcio militando nel Lanerossi Vicenza. I funerali si svolgeranno sabato mattina nel Duomo di Vicenza. A salutare il campione di Spagna '82 alcuni striscioni appesi nella notte ai cancelli dell'obitorio senese: 'Ciao Campione' e 'Ciao Pablito, per sempre un mito'. Paolo Rossi: l'Italia, la Juve e un sorriso sempre eterno ipp

PRATO, PROPOSTA PER INTITOLARE STADIO A PAOLO ROSSI

Intitolare a Paolo Rossi lo stadio di Prato, che attualmente si chiama 'Lungobisenzio'. L'idea è già partita da alcuni consiglieri comunali pratesi e deve ora seguire un iter che non dovrebbe conoscere particolari ostacoli ma che richiede comunque alcuni giorni per il suo completamento. Intanto, in occasione dei funerali di Rossi, che si terranno domani mattina a Vicenza, il Comune di Prato ha proclamato il lutto cittadino e il sindaco Matteo Biffoni ha invitato tutti i pratesi a ricordare il loro concittadino "mettendo sui propri balconi e alle proprie finestre una bandiera italiana, esattamente come in quella splendida estate del 1982", quando Pablito trascino' l'Italia, a suon di gol, a vincere il Mondiale in Spagna.

LA LETTERA DI BAGGIO A PAOLO ROSSI

"Al mio risveglio un'altra mazzata. Un grande pilastro del calcio italiano ci saluta. Paolo, Pablito, Paolo Rossi, quasi si dovesse sempre chiamare con nome e cognome: lui non era Rossi lui è, e sempre sarà, Paolo Rossi. Tornano in superficie i dolci ricordi di quando avevo 10 anni, conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria. Oggi, grazie a Pablito, sfoglio quell'album e tornano a farsi sentire il freddo pungente e la dura canna della bicicletta. Con il mio adorato papà Fiorindo, mancato solo qualche mese fa, percorrevamo quasi 12 chilometri, in due su una bicicletta, per arrivare a Vicenza partendo da Caldogno. Per andare allo stadio Menti a vedere il grande Paolo Rossi. Poi, per tutta la partita, mi aggrappavo alla rete per vederlo giocare e segnare". In una lettera aperta pubblicata dalla 'Gazzetta dello Sport' Roberto Baggio ricorda cosi' Paolo Rossi, scomparso ieri all'eta' di 64 anni. "Erano gli anni dell'Austerity e delle targhe alterne. Erano gli anni in cui cullavo i miei sogni. Pensavo che un giorno avrei anche io giocato in quello stadio, che avrei indossato quella maglia bellissima con la grande R sul petto. Imitando Paolo Rossi avrei potuto realizzare quanto lui e' riuscito a realizzare - ha evidenziato - Vincere un campionato del mondo in finale contro il Brasile. Come Paolo Rossi ha fatto contro la Germania. Vincere il Pallone d'oro. Come Paolo Rossi. Vincere sulla sofferenza di ginocchia doloranti. Come Paolo Rossi. Vincere in un mondo che ha sempre piu' bisogno del sorriso di Paolo Rossi".

- Il 'Divin Codino' ha svelato che "un meraviglioso viaggio in Cina recentemente ci ha fatto rincontrare. Abbiamo parlato a lungo su quanto avessimo vissuto in comune, e su quanto si sarebbe dovuto fare per un futuro migliore. Soprattutto nel calcio. Oggi Paolo e' volato in cielo lasciandoci tutto quello che il calcio di buono sa offrire. Paolo ha regalato un sogno a milioni di italiani, cosa che a me non e' riuscita. Oggi comprendere il mistero della vita, e dare un perche' alle cose che ci accadono, non e' mai semplice. Cosi', come il vuoto che lascia Paolo nel cuore di sua moglie e dei suoi tre figli a cui va il mio pensiero e la mia comprensione - conclude Baggio - Ciao Paolo, chissa' se infilerai le tue scarpette da calcio quando sarai in cielo. Spero di si, spero che il tuo sorriso arrivi anche li. Noi qui lo ricorderemo a lungo. Buon viaggio Paolo, nell'eterno cielo della luce tranquilla".

TARDELLI: "FRATELLO DI GIOIA, DENTRO DI ME SI E' SPENTA LA LUCE"

"Click. Buio. Stamattina all'alba rispondendo come un'automa alla telefonata di Michel, dentro di me si è spenta la luce. Buio pesto, niente lacrime, niente parole, niente di niente. Solo buio e un ingorgo indescrivibile di emozioni bloccate in gola. A togliermi il respiro. Non ci riesco, mi sono detto, non posso parlare o scrivere di Paolo oggi. Un fratello che se ne va senza un perche' e senza preavviso. Poi ho pensato che negli ultimi tempi ti ho cercato, come in preda al panico, come sentendo qualcosa dentro e non sono riuscito, se non con sms o attraverso Federica, a dirti quello che avrei voluto. E allora forzando il mio carattere chiuso e pieno di pudore, di cui sorridevi divertito e scanzonato, provo a dirtelo qui, fratello sul campo e nella vita. Fratello di gioia, di luce, di pura e totale felicita'. È difficile, direi impossibile per me ricordare tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Momenti belli, unici, irripetibili. Insieme nella difficolta'". Marco Tardelli ricorda cosi' il compagno di nazionale, eroe del Mondiale '82, Paolo Rossi, morto ieri all'eta' di 64 anni. "Insieme nel dolore e nell'isolamento di quel mondiale '82 in cui ci sembrava di essere soli contro il mondo e poi improvvisamente padroni del mondo intero. Giovani, invincibili, ci sentivamo persino belli e irresistibili, proprio come ci vedevano allora gli italiani che ci hanno sempre riempito d'amore fino ad oggi con tutta Italia che piange per te", ha aggiunto l'ex centrocampista. "Il 5 luglio '82, contro il Brasile, sei riuscito a trasformare in gol liberatorio un mio tiro sbilenco che poi ho provato a farti credere fosse un grande passaggio. Ma con te tutto diventava grande. E poi l'11 luglio la nostra risurrezione, il tuo gol, gli abbracci con cui ti abbiamo soffocato, quel sorriso luminoso che non dimenticherò mai, la gioia, la forza, la fratellanza, quel giro di campo con la Coppa, ubriachi di felicita' - ha sottolineato Tardelli - Ma anche molto piu' di questo, le nostre notti in bianco a scherzare nei corridoi, ragazzini che giocano a salvare il mondo. Scherzi telefonici, battute goliardiche assieme a Gaetano e Antonio, e poi quel velo di tristezza che spesso attraversava i tuoi occhi mobili e intelligenti, quel senso enorme di responsabilità verso un Paese che guardava a noi come a un presagio di futuro". "Pertini, Bearzot, il nostro maestro di vita e di calcio e gli italiani tutti. Scamiciati, sudati sugli spalti a piangere e gioire con noi. Finalmente un Paese unito dalla nostra vittoria. Un miracolo, ma il miracolo fatto da un gruppo di ragazzi che ancora oggi, quasi 40 dopo, si sentono famiglia. Chissà se da lassù stai leggendo il disorientamento che viaggia sui messaggi della nostra chat... forse sorridi ripensando a quella esibizione maldestra e emozionata con Francesco De Gregori, solo un anno fa prima che si spegnesse la luce - ha concluso ricordando anche Scirea e Bearzot - E allora Paolo oggi dai un bacio a Gaetano e abbraccia el Vecio anche da parte mia. Cominciate a giocare voi, prima o poi ci rivediamo...".

MALAGO': "GIUSTO DEDICARGLI TITOLO DI CAPOCANNONIERE"

Dedicare a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A, come proposto da più parti dopo la morte della leggenda del calcio italiano, "è una bella idea" secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "È un diritto che devono esercitare la Figc e la Lega Serie A. Non mi permetto di prevaricare ma mi sembra che l'idea sia straordinaria - ha commentato Malagò, a margine della presentazione della partnership fra il Coni ed Esselunga, a Milano -. Abbiamo il dovere di ricordarlo: e' stato lui, con un lavoro di squadra in un meraviglioso gruppo e con un grande allenatore, che ci ha permesso di battere le leggende del calcio e di farci salire sul tetto del mondo, e di renderci, una delle poche volte, orgogliosi e uniti, un unico Paese. Purtroppo la storia dell'Italia non e' stata spesso caratterizzata da situazioni analoghe. Il merito di Paolo Rossi, non solo per quel motivo, va molto, molto oltre le gesta sportive".