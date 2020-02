Panchina d'oro 2019: Gasperini batte Allegri

IL RICONOSCIMENTO

Gian Piero Gasperini ha vinto la panchina d'oro 2018-2019 per la Serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico dell'Atalanta ha battuto la concorrenza di Massimiliano Allegri e Sinisa Mihajlovic, venendo premiato per il gioco e l'impresa di qualificare l'Atalanta alla Champions League. Gasperini ha vinto grazie alle votazioni dei colleghi del massimo campionato. Panchina d'Oro 2020: vince Gian Piero Gasperini











A decretare la vittoria di Gasperini sono stati i voti di tutti gli allenatori del massimo campionato. Il tecnico dell'Atalanta ha rispettato i favori del pronostico dopo la super annata alla guida dell'Atalanta fino alla prima storica qualificazione in Champions League. Battuti nella volata a tre Massimiliano Allegri, vincitore dello scudetto con la Juventus e Sinisa Mihajlovic, protagonista di una grande rimonta salvezza con il Bologna una volta presa in mano la squadra.

"Per me è un grande onore ricevere questo premio così prestigioso - ha commentato dal centro tecnico di Coverciano, Gian Piero Gasperini -. Non posso che condividerlo con il presidente Percassi, i miei giocatori e lo staff. E' un premio di Bergamo tutta, per quello che abbiamo fatto in questa stagione fantastica dove abbiamo fatto un percorso straordinario. Il premio lo dedico a tutti gli allenatori perché il nostro, anche se siamo privilegiati, non è un lavoro facile".

Parlando poi di Fiorentina-Atalanta di sabato, ad alta tensione dopo le polemiche tra tecnico e pubblico viola in Coppa Italia, Gasperini ha landiato un messaggio distensivo: "L'ultima volta si è un po' tutti esagerato, anche da parte mia. Ora si riparte da 0-0 a tutti i livell. Sarà solo una partita di calcio fra due squadre che giocano bene e puntano ai rispettivi obiettivi. Quella di sabato sarà una gara importante per entrambe, noi cercheremo di fare meglio possibile".

L'ALBO D'ORO DEL PREMIO

1990/1991, Raymond GOETHALS, Ol. Marsiglia

1991/1992, Fabio CAPELLO, Milan

1993/1994, Fabio CAPELLO, Milan

1994/1995, Marcello LIPPI, Juventus

1995/1996, Marcello LIPPI, Juventus

1996/1997, Alberto ZACCHERONI, Udinese

1997/1998, Luigi SIMONI, Inter

1998/1999, Alberto ZACCHERONI, Milan

1999/2000, Alberto CAVASIN, Lecce

2000/2001, Fabio CAPELLO, Roma

2001/2002, Luigi DEL NERI, Chievo

2002/2003, Carlo ANCELOTTI, Milan

2003/2004, Carlo ANCELOTTI, Milan

2004/2005, Luciano SPALLETTI, Udinese

2005/2006, Cesare PRANDELLI, Fiorentina

2006/2007, Cesare PRANDELLI, Fiorentina

2007/2008, Roberto MANCINI, Inter

2008/2009, Massimiliano ALLEGRI, Cagliari

2009/2010, José MOURINHO, Inter

2010/2011, Francesco GUIDOLIN, Udinese

2011/2012, Antonio CONTE, Juventus

2012/2013, Antonio CONTE, Juventus

2013/2014, Antonio CONTE, Juventus

2014/2015, Massimiliano ALLEGRI, Juventus

2015/2016, Maurizio SARRI, Napoli

2016/2017, Massimiliano ALLEGRI, Juventus

2017/2018, Massimiliano ALLEGRI, Juventus

2018/2019, Gian Piero GASPERINI, Atalanta