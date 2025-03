Panama, segna gol e va ad abbracciare Henry 'sei il mio idolo'

Pazzo di gioia dopo aver segnato in pieno recupero (49' st) il gol che ha dato la vittoria per 1-0 a Panama sugli Usa nella semifinale della Nations League Concacaf, il 'canalero' Cecilio Waterman, 33enne attaccante, è corso fuori dal campo per andare ad abbracciare Thierry Henry, che si trovava da quelle parti per fare il commentatore tecnico per un'emittente. "Sei il mio idolo fin da quando ero bambino", ha detto Waterman a Henry, al quale ha poi regalato la sua maglia. "Volevo assolutamente salutare Henry, per me è sempre stato un modello", ha poi spiegato il panamense a fine partita. Non è quindi andato bene l'esordio di Mauricio Pochettino alla guida degli Usa, nelle cui file hanno trovato spazio ieri notte gli juvenjtini Weah e McKennie e il milanista Pulisic. Ma nonostante la miglior caratura tecnica, gli statunitensi hanno perso e in finale è andata Panama, che se la vedrà con il Messico, che ha battuto 2-0 il Canada con una doppietta di Raul Jimenez. "Sono molto deluso - il commento di Pochettino -, abbiamo avuto un approccio a questo match completamente sbagliato". Al ct degli Usa il lavoro non mancherà, soprattutto ora che il Presidente Donald Trump ha fatto sapere di sperare in un trionfo al prossimo Mondiale in casa.