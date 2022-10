Pallone d'Oro 2022: trionfa Karim Benzema

IL PREMIO

Assegnato al bomber del Real il prestigioso premio di France Football. City miglior club, Leao 14° è il top della Serie A

© Getty Images Karim Benzema si aggiudica l'edizione 2022 del Pallone d'Oro. Come ampiamente previsto, il bomber del Real Madrid ha sbaragliato la concorrenza, ricevendo l'ambito trofeo direttamente dalle mani di Zinedine Zidane, l'ultimo in Francia ad aver vinto il titolo nel 1998. Una grande rivincita per l'attaccante francese di origini algerine, diventato in poco più di un anno un vero re del calcio mondiale: "Re Karim", come ormai lo chiamano in tanti. Il successore di Lionel Messi del resto l'anno scorso ha disputato una stagione straordinaria, con un ruolo da protagonista in Nazionale e contribuendo in modo decisivo alla vittoria della Champions League da parte del Real Madrid. Benzema, 34 anni, è il giocatore più "anziano" ad aver conquistato il Pallone d'Oro dopo Stanley Matthews, vincitore a ben 41 anni. Manchester City eletto miglior club, Courtois miglior portiere, Leao il top tra i giocatori della Serie A.

Senza Messi e Neymar e con Cristiano Ronaldo lontano dai primi posti (20.mo), a Parigi è "Karim The Dream" a prendersi la scena, mettendosi alle spalle nell'ordine Sadio Mané e Kevin De Bruyne per quanto riguarda il podio. Un successo indiscusso quello del capitano dei Blancos, reduce da una stagione perfetta tra Liga e Champions condita da ben 42 reti, molte delle quali pesantissime e decisive. Delusione invece per Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ed Erling Haaland rispettivamente quinto, sesto, ottavo e decimo in classifica. Appena giù dal podio invece Robert Lewandowski.

LA TOP TEN DEL PALLONE D'ORO 2022

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Liverpool/Bayern Monaco)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius Jr. (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real)

10. Erling Haaland (Dortmund/Manchester City)

Per quanto riguarda i giocatori della Serie A, nella classifica di France Football il miglior piazzamento è quello di Rafael Leao, che chiude al 14° posto. Dietro all'attaccante del Milan si piazzano infatti Dusan Vlahovic (17°) e Mike Maignan (25°). Un magro bottino, considerato inoltre che nell'elenco dei trenta "finalisti" non compariva nemmeno un giocatore italiano.

BENZEMA PALLONE D'ORO 2022

Karim Benzema si aggiudica il Pallone d'Oro 2022. Il bomber del Real vince davanti a Sadio Mané del Bayern Monaco, la scorsa annata al Liverpool, e Kevin de Bruyne del Manchester City. Giù dal podio Robert Lewandowski.

MANCHESTER CITY MIGLIOR CLUB

Grande sorpresa per il titolo di miglior club della stagione. Il premio è stato infatti assegnato non al Real Madrid, ma al Manchester City.



COURTOIS MIGLIOR PORTIERE

È Thibaut Courtois il miglior portiere della scorsa stagione (Premio Yachine). L'estremo difensore del Real è stato premiato da Sebastian Haller.

La classifica dello Yachine Trophy

1) Thibaut Courtois

2) Alisson Becker

3) Ederson

4) Edouard Mendy

5) Mike Maignan

6) Kevin Trapp

7) Manuel Neuer

8) Jan Oblak

9) Yassine Bounou

10) Hugo Lloris



SALAH SOLTANTO QUINTO

Prima grande sorpresa nella classifica del Pallone d'Oro 2022. Atteso sul podio, Mohamed Salah si piazza infatti soltanto quinto. Al sesto posto c'è invece Kylian Mbappé, settimo Thibaut Courtois.

TROFEO GERD MULLER A LEWA

Robert Lewandowski ha conquistato il titolo di miglior marcatore dedicato a Gerd Muller.



PUTELLAS PALLONE D'ORO FEMMINILE

La spagnola Alexia Putellas si aggiudica il Pallone d'Oro come miglior giocatrice del 2022. La fuoriclasse di Mollet del Valles bissa il successo dello scorso anno.

La Top Ten del Pallone d'Oro femminile

1) Alexia Putellas

2) Beth Mead

3) Sam Kerr

4) Lena Oberdorf

5) Aitana Bonmati

6) Alexandra Popp

7) Ada Hegerberg

8) Wendie Renard

9) Catarina Macario

10) Lucy Bronze



PREMIO SOCRATES A MANE'

Sadio Mané, ex Liverpool e ora Bayern Monaco ha vinto il neonato Premio Socrates per il suo impegno nel sociale.



HAALAND SOLTANTO DECIMO DIETRO A MODRIC

Erling Haaland si è piazzato al 10° posto nella classifica finale, alle spalle anche di Modric, nono

TROFEO KOPA A GAVI

Gavi si è aggiudicato il Trofeo Kopa per il miglior giovane. Il talento del Barcellona ha preceduto Camavinga e Musiala.

CANTA BOCELLI, MBAPPE' IN PRIMA FILA

Si è aperta, nel teatro di Chatelet, la cerimonia della consegna del Pallone d'Oro 2022, con il "Vincerò" inconfondibile di Andrea Bocelli. In prima fila, Kylian Mbappé. Sono stati svelati tutti i posti di classifica dall'11° (Son Heung-min, sudcoreano del Tottenham) al 30°. Si attende il conto alla rovescia dei top ten ma Karim Benzema, giunto a Parigi nel pomeriggio, sembra non temere avversari per la vittoria finale.

SON APPENA FUORI DALLA TOP 10

Heung-Min Son è il primo dei calciatori classificati appena fuori dalla Top 10: decimo

MAHREZ 12° E HALLER 13°

Riyad Mahrez chiude al 12° posto, giusto davanti a Sebastien Haller 13°.

LEAO 14° CON FABINHO

Rafael Leao è il miglior rappresentante della Serie A con il 14° posto in condivisione con Fabinho.

VAN DIJK AL 16° POSTO

Subito davanti a Vlahovic, si classifica poi Virgil Van Dijk, che chiude al 16.mo posto.

VLAHOVIC 17°

Dusan Vlahovic si piazza al 17.mo posto in graduatoria insieme a Lusi Diaz e Casemiro.

RONALDO 20°

Piazzamento decisamente basso per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si classifica in 20.ma piazza

HARRY KANE 21°

Il primo giocatore a piazzarsi in classifica è Harry Kane. L'attaccante del Tottenham si classifica 21.mo.

IN TRE AL 22° POSTO

Scorrendo la graduatoria, sono poi tre i calciatori classificati ex-aequo al 22.mo posto. Si tratta di Bernardo Silva e Phil Foden del Manchester City e Trent Alexander-Arnold del Liverpool

SEI EX-AEQUO AL 25° POSTO: C'E' MAIGNAN

Sei giocatori si sono classificati ex-aequo al 25.mo posto della classifica. I giocatori sono Mike Maignan, il portiere francese del

Milan, Darwin Nunez, uruguayano del Liverpool. Christopher Nkunku, francese del Lipsia, Joao Cancelo, portoghese del Manchester City, Antonio Ruediger, tedesco del Real Madrid e Joshua Kimmich, tedesco del Bayern Monaco.