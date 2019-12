Pallone d'Oro, spunta una classifica: Ronaldo fuori dal podio

Per la classifica ufficiale toccherà aspettare ancora qualche ora - la premiazione è in programma domani sera -, ma nel frattempo è già spuntata una graduatoria che sembrerebbe vera. Stiamo parlando del Pallone d'Oro e di una lista delle votazioni spuntata in rete nelle ultime ore. A vincere il prestigioso trofeo di France Football sarebbe, come da previsioni di questi giorni, Leo Messi, ma la sorpresa riguarderebbe Cristiano Ronaldo, finito addirittura fuori dal podio alle spalle di Van Dijk e Salah.