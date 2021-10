Pallone d’Oro, Ronaldo il Fenomeno vota Benzema

Ronaldo sceglie Karin Benzema per il Pallone d'Oro. L'investitura del Fenomeno per l'attaccante francese del Real Madrid è arrivata in un post su Instagram. "Senza dubbio, il mio candidato per il Pallone d'Oro è Benzema", ha scritto la leggenda del calcio brasiliano pubblicando una foto che lo ritrae insieme al bomber transalpino. "Il miglior attaccante - aggiunge Ronaldo -, livello pazzesco per 10 anni, soprattutto un campione. Non siete d'accordo?".