Pallone d'Oro, Giroud confessa: "Dembélé vincitore? In passato non me lo sarei aspettato"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, l'ex attaccante del Milan Olivier Giroud ha detto la sua sul vincitore del Pallone d'Oro 2025, Ousmane Dembélé. Queste le parole del giocatore del Lille: "Se avevo visto in lui un potenziale da Pallone d'Oro? È difficile dirlo, quando lo vedevo ogni giorno nella nazionale francese, no, non mi dicevo necessariamente: 'È un potenziale Pallone d'Oro'. Per vincere questo premio, devi avere il talento ma anche una buona stagione che ti catapulti in prima linea. Lui ha il talento, ma doveva fare la stagione giusta, con il club giusto, e vincere tutto come ha fatto lui, perché questo riconoscimento dipende sempre in gran parte dalla squadra".