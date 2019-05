PALERMO, ALTRO CAMBIO DI PROPRIETA': CLUB CEDUTO A SPORTING NETWORK

03/05/2019

Il Palermo calcio ha ufficialmente cambiato proprietario. A dare l'annuncio Fabrizio Lucchesi prossimo probabile direttore generale che si è autodefinito direttore in pectore: "Vi annuncio che il Palermo ha ufficialmente cambiato proprietario - ha detto Lucchesi - le firme sono state messe e adesso toccherà all'organizzazione della governance. Dovrà essere nominato un consiglio di amministrazione che indicherà il presidente e le altre cariche all'interno della societa'. Mercoledi' poi faremo la conferenza stampa ufficiale di presentazione in un grande albergo cittadino". Con una nota sul sito internet rosanero, Daniela De Angeli e Sporting Network Srl hanno comunicato che "in data odierna e' stato formalizzato il passaggio di proprieta' delle azioni della Palermo Football Club SPA, societa' unica azionista dell'U.S. Citta' di Palermo SPA".