MALEN 8 - Stravince il duello dei bomber con Varela (non pervenuto). Un pestone alla caviglia sinistra lo penalizza per metà del primo tempo. Prima aveva fatto il suo: gol (13esimo e siamo già a 27 in campionato nell'anno solare più 6 in Europa: totale 33...) e assist per il raddoppio di Soulè. Impossibile chiedergli di più (dal 46' CASTRO 6.5 - Era in zona insufficienza dopo aver sprecato in apertura di ripresa un'occasione importante e peccato d'egoismo poco dopo tirando invece di servire Dybala. Si riscatta con la zampata del 4-0 finale).