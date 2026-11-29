Pagelle Roma: le magie di Soulé abbagliano, Malen fa 13, Hermoso da applausi
Strepitosa doppietta che dell'argentino, ma tutti i giallorossi brillanodi Matteo Dotto
© Getty Images
ROMA
SVILAR 7 - Inoperoso per un'ora. Poi lo si vede svettare di pugno su un pericoloso corner e respingere in angolo una velenosa conclusione di Colombo. Nel finale nega il gol a Zeballos.
BALERDI 6.5 - Prestazione puntuale, senza grandi slanci offensivi. Bella una sua chiusura su Varela pronto a caricare il tiro, nel finale soffre un po' i guizzi di Zeballos (e rimedia un cartellino giallo).
NDICKA 7 - Se Varela praticamente non si vede il merito è tutto suo. Baluardo insuperabile anche per il vice-capocannoniere del campionato. Nel finale scherma di tacco un pallone insidiossimo indirizzato proprio a Varela.
HERMOSO 7.5 - Lo spagnolo è "on fire". Ruba palla e dà l'avvio all'azione del raddoppio. Ma in generale gioca per due: dietro con lui non si passa ed è cospicuo il suo apporto al gioco d'attacco. Dopo quattro minuti aziona Malen che va vicino al gol. Esce tra gli applausi dell'Olimpico (dal 71' KOULIERAKIS 6 - Tiene la posizione con il Monza che però attacca di più sul fianco opposto)
LULLI 6.5 - Si accende a intermittenza ma quando lo fa è sempre pericoloso.
CRISTANTE 6.5 - Regia pulita, intelligenza tattica e sapiente posizionamento. Onora come sempre la fascia da capitano.
KONE 6 - Ha una buona chance nel primo tempo ma arriva al tiro sbilanciato e la conclusione è sbilenca. Per il resto, ordinaria amministrazione in mezzo al campo.
WESLEY 6.5 - Nel primo tempo sfiora il gol e ruba palla a Birindelli cominciando un'azione che porta Kone a due passi dal tris giallorosso. Cala un po' nella ripresa (dal 71' GHILARDI 6.5 - Serve a Castro l'assist del 4-0).
SOULE 8.5 - Due prodezze mancine, tanto per ribadire che questa è per lui una stagione magica. E se il gol del 2-0 è "facile", quello del tris (sinistro dalla lunetta all'incrocio dei pali) è da cineteca (dal 58' DYBALA 6.5 - Trotterella in mezzo al campo, fa ammonire Carboni. E nel recupero avvia l'azione che porta Castro al poker).
MORA 6 - Si ferma a quattro partite la sua striscia di reti consecutive. Il meno brillante del tridente, sempre pericoloso comunque alla battuta dei calci d'angolo (dall'88' PISILLI SV)
MALEN 8 - Stravince il duello dei bomber con Varela (non pervenuto). Un pestone alla caviglia sinistra lo penalizza per metà del primo tempo. Prima aveva fatto il suo: gol (13esimo e siamo già a 27 in campionato nell'anno solare più 6 in Europa: totale 33...) e assist per il raddoppio di Soulè. Impossibile chiedergli di più (dal 46' CASTRO 6.5 - Era in zona insufficienza dopo aver sprecato in apertura di ripresa un'occasione importante e peccato d'egoismo poco dopo tirando invece di servire Dybala. Si riscatta con la zampata del 4-0 finale).
Allenatore GASPERINI 8 - La Roma vince e diverte, diverte e vince. Quinto successo consecutivo in campionato sempre sulla scia della Lazio. Pratica chiusa nel primo tempo, ripresa in totale gestione.
MONZA
THIAM 5.5; KOUADIO 6, GOGLICHIDZE 4 (dal 52' ZIOLKOWSKI 6), CARBONI 5 (dal 68' LUCCHESI 5.5); BIRINDELLI 5.5 (dall'84' IDRISSA TOURE' SV), COLOMBO 6 (dall'84' FOE ONDOA SV), PESSINA 6, MANGAS 5.5; DANI MOTA 6, ROBINSON 5.5 (dal 68' ZEBALLOS 6.5); VARELA 5. Allenatore JURIC 5.5