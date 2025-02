Mesut Ozil approda in politica. Il fantasista tedesco dalle origini turche, che ha annunciato il ritiro dal calcio nel marzo del 2023 (all'età di 34 anni), è stato eletto come membro del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP), ossia quello che fa capo al presidente della Turchia Erdogan. Özil, che scelto il leader turco come testimone di nozze nel 2019, ha ricevuto la nomina durante un congresso politico andato in scena ad Ankara.