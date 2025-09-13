Inter, Bastoni: "Meritavamo di più ma queste batoste meglio prenderle adesso"

"Negli episodi siamo stati sfortunati e potevamo far meglio. Meritavamo di raccogliere di più ma da un lato forse è meglio che queste batoste le prendiamo all'inizio perché la stagione è ancora lunga". Parole del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni a Dazn dopo la sconfitta contro la Juve. "Abbiamo fatto una grande partita, dal campo c'era la sensazione di essere superiori a loro anche nell'atteggiamento - ha proseguito - Siamo stati bravi a riprenderla, poi siamo mancati negli ultimi 10' probabilmente per cattiveria. Quando perdi una partita è difficile pensare alle cose positive, ma il campionato è lungo e proveremo a fare meglio".