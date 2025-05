Omicidio dell'ultrà Boiocchi, anche presunto killer davanti a pm

Anche Daniel D'Alessandro, detto 'Bellebuono', è pronto a farsi interrogare dal pm della Dda di Milano Paolo Storari sull'omicidio dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa, nel capoluogo lombardo. Per l'accusa, il 29enne, tirato in ballo dai verbali dell'ex capo della Curva Nord Andrea Beretta, che si è anche autoaccusato di essere stato il mandante dell'uccisione, sarebbe stato l'esecutore materiale, ossia colui che ha esploso i cinque colpi, due andati a segno, contro il vecchio leader degli ultrà nerazzurri. Dopo le confessioni di Pietro Andrea Simoncini (col legale Mirko Perlino), l'altro presunto esecutore materiale, ovvero colui che era alla guida dello scooter usato per l'agguato, e di Marco Ferdico (avvocato Jacopo Cappetta), altro capo del direttivo della Nord, anche lui come altri ultras in carcere da settembre nel maxi blitz sulle curve, la strada per gli altri arrestati, tra cui D'Alessandro e Gianfranco Ferdico, padre di Marco, sembra segnata.