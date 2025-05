Inter, Boninsegna contro Inzaghi: "Ha regalato due scudetti, vada via"

L'ex attaccante dell'Inter Roberto Boninsegna 'boccia' l'attuale allenatore nerazzurro Simone Inzaghi: "Non so se rimarrà all'Inter, ha delle richieste e da come si è comportato quest'ultimo anno forse è meglio che vada in un'altra squadra", ha detto Boninsegna a Palazzo Lombardia, dove ha ricevuto il premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione, per la sua carriera sportiva. "Inzaghi ultimamente non mi è piaciuto. Ha fatto vincere uno scudetto al Milan e un altro al Napoli, perché all'88esimo contro la Lazio avevamo praticamente vinto il campionato. Siamo riusciti a prendere il 2-2 e il Napoli ci ha portato via lo scudetto forse anche immeritatamente" ha aggiunto Boninsegna, che si è espresso anche sulla finale di Champions di sabato tra Inter e Psg: "Sarà difficile. Ma lo sarà anche per loro. Il cuore è nerazzurro e logicamente spero che vinca l'Inter". A chi gli chiedeva se c'è una somiglianza tra lui e un attaccante attuale dell'Inter o comunque della Serie A, Boninsegna ha ricordato che "io ero una punta di riferimento, una punta di profondità e finalizzavo il gioco della squadra. Ho fatto tantissimi gol e ho vinte tre volte la classifica marcatori, facendo 22, 24 e 22 gol, ma allora erano 30 partite e non 38. Non penso che né Lautaro né Thuram mi assomiglino. Non c'è un giocatore che assomigli a me. Ci sono calciatori ottimi, ma che hanno caratteristiche diverse".