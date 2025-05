Heysel: Lo Russo e Cirio alla commemorazione per i 40 anni

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, partecipano alla commemorazione per i 40 anni dalla tragedia dell'Heysel. Anche l'assessore comunale Mimmo Carretta e quella regionale Marina Chiarelli sono presenti all'inaugurazione dell'installazione 'Verso Altrove' dedicata alle 39 vittime del 29 maggio 1985. Per la prima squadra della Juventus ci sono i calciatori Mattia Perin e Federico Gatti, oltre a chi era in campo in quella finale di Champions League: gli ex bianconeri Stefano Tacconi e Sergio Brio, oltre all'ambasciatore del Liverpool Ian Rush.