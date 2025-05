Inter: ultras ad Appiano, cori e applausi per i nerazzurri

Cori, applausi, slogan per incitare l'Inter in partenza per Monaco dove affronterà il Psg in finale di Champions League: un gruppo di ultras si è recata oggi ad Appiano Gentile per far sentire il proprio tifo e la propria partecipazione in vista della partita di sabato. Sullo sfondo la polemica per l'esclusione dalla trasferta di Monaco diventata un caso per recriminazioni e contestazioni verso la società. Domattina la squadra di mister Inzaghi partirà per Monaco, dove alle 17:30 i nerazzurri si allenerà a porte aperte. Subito prima la conferenza di Inzaghi, mentre alle 19 allenamento a porte aperte anche per i francesi. Alle 20:15 Luis Enrique incontrerà la stampa internazionale.