Nations League donne, ct azzurro Soncin: "Con Svezia gara decisiva"

"Al Tardini vogliamo andarci a prendere dei punti importanti". Il tecnico dell'Italia femminile Andrea Soncin carica la squadra nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Svezia a Parma. In caso di vittoria, l'Italia farebbe un passo deciso verso la prima storica qualificazione alle semifinali della competizione; con un pareggio o una sconfitta, invece, tornerebbe addirittura in discussione il secondo posto. La sfida è in programma domani a Parma alle ore 18.20 con diretta su Rai 2. "Dobbiamo continuare a battere sulla nostra identità e sono certo che domani faremo una grande prestazione, anche grazie al calore del pubblico presente sugli spalti", aggiunge. Contro la squadra scandinave, capolista del Gruppo 4, orfana di Kafaji che sarà sostituita dall'ex juventina Hurtig, Soncin potrà fare affidamento su tutto il gruppo ad eccezione delle defezioni di Simonetti e Galli. "Il clima e il rapporto che si crea con una squadra di ragazze è unico, magico, indescrivibile - conclude - Recepiscono tutte le indicazioni nel modo giusto e partecipano a ogni attività con entusiasmo. Si respira emozione e purezza di sentimenti. Tutto ciò mi rende la persona più felice del mondo, ad oggi non penserei mai e poi mai di tornare ad allenare nel maschile".