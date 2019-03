Olghe Balliu fa 198 palleggi con la palla da tennis a 13 anni: il Real Madrid lo vuole

24/03/2019

Olghe Balliu nuovo Lionel Messi? Sempre meglio frenare con i paragoni quando si parla di un ragazzino di 13 anni ma a Cittadella in tanti sono convinti di avere tra le mani un nuovo fenomeno. Olghe è diventato celebre per aver fatto 198 palleggi con una pallina da tennis: "Messi ne aveva fatti centottanta" racconta il padre che ha filmato la prodezza. Il Real Madrid lo tiene sotto osservazione ma prima dei 16 anni non potrà comunque unirsi ai blancos, per adesso Olghe gioca con le giovanili del Cittadella.