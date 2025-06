In un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex attaccante dell'Udines Stefano Okaka ha parlato così di Igor Tudor, suo tecnico all'epoca nel club friulano: "La Juventus fa bene a rinnovare la fiducia a Igor Tudor. Il mister ha fatto un bel lavoro e centrato l’obiettivo che tutti gli avevano richiesto al momento del suo arrivo. Non era affatto scontato arrivare in Champions League e ce l’hanno fatta grazie al suo lavoro. Per questo è giusto che vadano avanti con lui in panchina".