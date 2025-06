Finlandia, errore del ct della Nazionale femminile: inserisce una 51enne ritirata da tempo

Quando i tifosi della Finlandia femminile hanno visto il nome di Stina Ruuskanen nella lista delle convocate per la sfida contro la Serbia, in molti sono rimasti sorpresi. Il tutto perché l'ex giocatrice ha 51 anni e ha lasciato il calcio giocato da tempo. Un errore che ha fatto sicuramente sorridere come spiegato dalla Federazione Finlandese che ha dovuto tornare sui suoi passi spiegando come il ct Outi Saarinen l'avesse confusa con la giovane Nanne Ruuskanen. "Si è trattato di un errore nell'inserimento della rosa nel sistema UEFA - ha spiegato la Federazione -. L'allenatore Outi Saarinen ha erroneamente inserito un'ex giocatrice con lo stesso cognome, ancora presente nel sistema UEFA, al posto di Nanne Ruuskanen. Di conseguenza, Ruuskanen non potrà giocare nella partita di martedì sera contro la Serbia. La rosa confermata dal sistema UEFA non può più essere modificata e la ragazza è stata informata dell'accaduto il giorno della partita, quando è stato notato l'errore".