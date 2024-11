Gara molto nervosa al Luigi Ferraris tra Genoa e Como e gestita non al meglio dal direttore di gara cosa che ha scatenato l'ira del pubblico di casa dopo alcune decisioni avverse ai rossoblù. Al 12' del secondo tempo l'arbitro Rapuano ha dovuto così sospendere per 2' la sfida per il lancio di alcuni oggetti verso l'assistente posto sotto i Distinti. Dopo aver fatto ripetere dallo speaker il divieto di lanciare oggetti in campo la gara è ripresa al 14'.