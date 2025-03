Nuovo stadio a San Siro, Milan e Inter portano la proposta in Comune: al via l'analisi del piano

Il Comune potrebbe a questo punto propendere per l'assegnazione dei lavori attraverso un bando pubblico, ma tutto ciò rallenterebbe la procedura considerato che Milan e Inter non sono disponibili ad attendere ulteriormente, puntando a iniziare al più presto. Per questo l'assegnazione diretta appare come la procedura più logica con apertura del cantiere fissata per il 2027 e conclusione attorno al 2030. Non va dimenticato che prima del 2026 non sarà possibile intervenire su San Siro considerato che lo stadio sarà al centro della Cerimonia d’Inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.