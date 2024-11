Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma, ha parlato così a La Gazzetta di Parma del progetto stadio: "Stiamo attendendo che ci sia la luce verde per la chiusura della conferenza di servizio. Vedendo lo stadio della Juve ci si rende conto di come sia futuristico. Abbiamo preso spunto per il nuovo Tardini".