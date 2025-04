Nuovo socio per i Friedkin all'Everton: il coach Nba Kidd

Nuovo socio per la famiglia Friedkin nel capitale sociale dell'Everton. Si tratta di Jason Kidd, coach della dei Dallas Mavericks in NBA, che è entrato nel gruppo Roundhouse Capital Holdings, parte del Friedkin Group, che ha acquisito il controllo del club di Liverpool lo scorso dicembre. "Sono onorato di entrare a far parte della proprietà dell'Everton in un momento così importante: con un nuovo stadio all'orizzonte e un futuro luminoso davanti a sé, è un grande momento per entrare a far parte del gruppo", ha dichiarato Kidd in una dichiarazione rilasciata dall'Everton.